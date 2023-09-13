Сенников: «Баринов всей душой за «Локомотив»

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о значимости полузащитника Дмитрия Баринова для «железнодорожников».

«Сейчас он всей душой за «Локомотив», он там капитан и ему бы хотелось, чтобы так было дальше, но будущее никто не знает. Он же не знает, что будет через пять лет», - передает слова Сенникова Metaratings.ru.

Баринов является воспитанником академии «Локомотива». В составе первой команды 27-летний хавбек выступает с лета 2016 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дмитрий принял участие в семи поединках, в которых отметился одним забитым мячом.