Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мамаев заявил, что другие футболисты проявили большой интерес к его участию в реалити-шоу

13 Сентября 2023 • 05:12 Комментировать

Бывший футболист Павел Мамаев сорвал куш победой в реалити-шоу «Выжить в Дубае», он заработал там десять миллионов рублей. Его спросили, как относились к его участию в этом мероприятии другие футболисты. Мамаев пояснил, что среди них был очевиден большой интерес к этому делу, многие оставляли положительные комментарии в социальных сетях.

- Ну, ребята взрослые, думаю, что и без моих советов каждый примет правильное решение. Но футболисты говорили, что смотрели. Оставляли хорошие комментарии. Этот проект дал мне только положительный фидбэк, получилось очень круто! - цитирует слова Мамаева matchtv.ru.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Павел Мамаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
05:12 · Россия. Премьер-лига
​Мамаев заявил, что другие футболисты проявили большой интерес к его участию в реалити-шоу
04:19 · Россия. Премьер-лига
​Мамаев подтвердил, что выплатил бывшей супруге алименты
01:37 · Россия. Премьер-лига
​Мамаев заверил, что вёл себя честно со всеми во время реалити-шоу «Выжить в Дубае»
00:56 · Россия. Премьер-лига
​Мамаев пояснил, почему выбрал Хилькевич
12 Сентября
23:54 · Россия. Премьер-лига
Эменике верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки
23:36 · Россия. Премьер-лига
Эменике: Карпин был лучше Эмери
22:24 · Россия. Премьер-лига
Ранджелович: «В первую тройку клуб Кержакова в Сербии точно не попадёт»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Зуев может продолжить карьеру в Сербии
20:48 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Нравится игра сборной? Карпин придёт в «Спартак» - будет то же самое»
20:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Воспитанник «Торпедо» Самсонов стал игроком «Уфы» официально
20:23 · Россия. Премьер-лига
Карпукас впервые сыграл за сборную России 1
20:17 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Урала» Юшин дебютировал за сборную России
20:10 · Россия. Премьер-лига
Солдатенков сравнял счёт в игре россиян с Катаром
20:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» расторгло контракт с полузащитником официально
19:37 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Амкара»: «Черчесов однажды отправил меня в дубль – так и не понял почему»
Все новости
Рекомендуем