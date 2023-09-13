​Мамаев заявил, что другие футболисты проявили большой интерес к его участию в реалити-шоу

Бывший футболист Павел Мамаев сорвал куш победой в реалити-шоу «Выжить в Дубае», он заработал там десять миллионов рублей. Его спросили, как относились к его участию в этом мероприятии другие футболисты. Мамаев пояснил, что среди них был очевиден большой интерес к этому делу, многие оставляли положительные комментарии в социальных сетях.

- Ну, ребята взрослые, думаю, что и без моих советов каждый примет правильное решение. Но футболисты говорили, что смотрели. Оставляли хорошие комментарии. Этот проект дал мне только положительный фидбэк, получилось очень круто! - цитирует слова Мамаева matchtv.ru.