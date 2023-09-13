​Мамаев подтвердил, что выплатил бывшей супруге алименты

Бывший российский футболист Павел Мамаев принял участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае», где стал победителем, забрав приз в десять миллионов рублей. Часть этих денег Мамаев решил передать свей бывшей супруге Алане, с которой у него есть общая дочь. В браке они прожили восемь лет.

Он подтвердил, что оплатил алименты, дав понять, что ему безразличны пересуды общественности на эту тему:

- С выигрыша я честно отправил алименты в размере 1 450 000 рублей, которые полагаются моей дочери. Все, как решил суд. А как она там реагирует, мне неинтересно. Я не слежу за этим, мне без разницы. То, что я обязан выполнить в отношении дочери, я выполнил, - цитирует слова Мамаева matchtv.ru.