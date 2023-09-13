​Мамаев заверил, что вёл себя честно со всеми во время реалити-шоу «Выжить в Дубае»

Эпатажный бывший российский футболист Павел Мамаев принял участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае», где смог одержать победу. По его словам, многие участники были настроены против него, однако это не помешало Мамаеву забрать главный приз - десять миллионов рублей. По его словам, ключом к успеху стало доброжелательное отношение к другим участникам, вне зависимости от того, как они сами относились к нему.

- С моей стороны всё было искренне и честно. Если кто‑то хотел вести интриги, это их дело. Перед походом на проект я принял решение, что независимо от ситуации, мои жизненные принципы будут неизменны. Я планировал вести себя только искренне и честно перед всеми, кто был на проекте, - цитирует слова Мамаева matchtv.ru.