​Мамаев пояснил, почему выбрал Хилькевич

Экс-игрок российской сборной по футболу Павел Мамаев принял участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае», добравшись там до финала. В качестве напарницы Мамаев выбрал актрису Анну Хилькевич, несмотря на непростые взаимоотношения - в ходе шоу между ними имели место трения. Мамаев пояснил, почему он выбрал Хилькевич, несмотря на проблемы.

- Я наблюдал за народной командой со стороны: на мой взгляд там было много лжи, лицемерия по отношению к друг другу. Но мое решение основывалось на том, что мы будем противостоять паре из народной команды. Я понимал, что если мы их обыграем, то участников народной команды не останется. Этим я руководствовался,- цитирует слова Мамаева matchtv.ru.

Мамаев завершил карьеру в начале 2022 года, его последним клубом были подмосковные «Химки».