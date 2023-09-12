Ранджелович: «В первую тройку клуб Кержакова в Сербии точно не попадёт»

Бывший игрок питерского «Зенита» Предраг Ранджелович порассуждал о перспективах Александра Кержакова в сербском чемпионате. Российский тренер возглавляет «Спартак», что базируется в городе Суботица.

«В тройку попасть точно не сможет, но у него хорошая команда. Полагаю, будет между шестым и седьмым местом», - цитирует Ранджеловича Sport24.

Напомним, Кержаков возглавил сербский «Спартак» минувшим летом. На данный момент его команда идёт лишь на 13-м месте в турнирной таблице национального первенства, в её активе – шесть баллов, две победы и четыре поражения.

«Недавно созвонились и встретились. Разговаривали преимущественно о футболе. Ему там хорошо, если что, буду помогать ему», - добавил Ранджелович.