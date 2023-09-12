Зуев может продолжить карьеру в Сербии

Стало известно, где с большой вероятностью продолжит карьеру 27-летний полузащитник Александр Зуев.

Как сообщает Metaratings, россиянин близок к переходу в сербский клуб «ИМТ». После шести туров национального чемпионата эта белградская команда идёт на девятом месте, набрав семь очков. В Суперлиге выступает с текущего сезона.

Напомним, что с конца прошлого сезона Зуев является свободным агентом. Вторую половину сезона-2022/23 он провёл в составе самарских «Крыльев Советов».

Ранее воспитанник «Чертаново» и «Спартака» выступал за «красно-белых», а также «Ростов», «Рубин» и «Химки».