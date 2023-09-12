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Карпукас впервые сыграл за сборную России

12 Сентября 2023 • 20:23 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Хавбек столичного «Локомотива» и уроженец Бийска Артём Карпукас впервые появился на поле в составе сборной России. Это случилось на 89-й минуте в концовке выездного матча против сборной Катара (1:1).

Карпукас является игроком основы московского клуба и сыграл в этом сезоне во всех 10 официальных матчах «железнодорожников» в рамках Российской премьер-лиги и Кубка России.

Напомним, также в концовке прошедшей встречи за команду России дебютировал игрок атаки «Урала» Александр Юшин.

О том, как развивались события в матче российской сборной, читайте в нашем обзоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Артём Карпукас
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Комментарии (1)
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Южный201
12 Сентября 2023 в 20:46
Карпину наплевать на сборную и ее результаты,он просто отбывает номер и получает бабло...Он игроков под себя набрал (кривоногих инвалидов)...
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