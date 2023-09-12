Форвард «Урала» Юшин дебютировал за сборную России

Нападающий и вингер екатеринбургского «Урала» Александр Юшин впервые в карьере вышел на поле в составе сборной России. Это случилось в концовке товарищеской игры россиян против команды Катара на выезде (1:1). Он на 89-й минуте вместе с Артёмом Карпукасом и Николаем Комличенко сменил Александра Головина, Руслана Литвинова и Александра Соболева.

Напомним, что 28-летний уроженец Москвы выступает в Премьер-лиге за «Урал» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он оформил пять голов за «шмелей» в рамках чемпионата России. В этом сезоне у нападающего пока только один гол в рамках Кубка России.