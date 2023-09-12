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Солдатенков сравнял счёт в игре россиян с Катаром

12 Сентября 2023 • 20:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Защитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков сравнял счёт в выездном товарищеском матче россиян против Катара – 1:1.

На 87-й минуте сборная России заработала угловой, последовал навес ближе к левому углу вратарской площади. Солдатенков продавил оппонента и головой пробил в правый угол – без шансов для голкипера сборной Катара.

Напомним, что счёт в вечерней игре был открыт хозяевами на 70-й минуте игры. Отличился Ахмед Алаэльдин.

Текстовую трансляцию выездной игры сборной России проводит LiveResult.ru.

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Сборная России Сборная Катара Александр Солдатенков
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