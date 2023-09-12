Солдатенков сравнял счёт в игре россиян с Катаром

Защитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков сравнял счёт в выездном товарищеском матче россиян против Катара – 1:1.

На 87-й минуте сборная России заработала угловой, последовал навес ближе к левому углу вратарской площади. Солдатенков продавил оппонента и головой пробил в правый угол – без шансов для голкипера сборной Катара.

Напомним, что счёт в вечерней игре был открыт хозяевами на 70-й минуте игры. Отличился Ахмед Алаэльдин.

Текстовую трансляцию выездной игры сборной России проводит LiveResult.ru.