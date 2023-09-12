Легенда «Амкара»: «Черчесов однажды отправил меня в дубль – так и не понял почему»

Легенда пермского «Амкара», бывший болгарский защитник Захари Сираков вспомнил случай, когда пермяков тренировал Станислав Черчесов. Это было в сезоне-2013/14.

Тогда знаменитый тренер решил сослать одного из лидеров клуба в лице Сиракова в дубль. Вместе с ним к молодым футболистам отправился и другой знаменитый экс-амкаровец - Георги Пеев.

«Причины я так и не узнал. Думаю, сам Черчесов знает. Я даже не понял, почему это произошло, человек я не конфликтный. Потом все нормализовалось, но полагаю, Черчесов понял всё сам и тоже потом подумал, что должен выбирать лучших. Никаких конфликтов у нас не было», - цитирует Сиракова Sport24.

В период, когда Черчесов возглавлял национальную сборную России, наше сетевое издание вспоминало, с кем ещё тренер не уживался на разных местах работы.