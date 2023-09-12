Баринов не ходит к клубному психологу

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов сообщил, что не обращается за помощью к клубному психологу.

«В «Локомотиве» есть психолог, но я не хожу. К нему пускай Магкеев ходит, правда, ему пока не помогает, ха. Хотя психолог меня всё зовёт-зовёт, говорит: «Ну ты приходи, хотя бы пообщаемся». Я ей ответил: «Если когда-то мне понадобится, я приду», - цитирует Баринова «Чемпионат».

После семи сыгранных туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Оренбурга» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.