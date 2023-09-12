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В «Оренбурге» до конца трансферного окна должен появиться один новичок

12 Сентября 2023 • 18:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что до конца трансферного окна уральский клуб планирует взять ещё одного нового игрока. Это будет арендованный футболист.

«Думаю, наша работа на трансферном рынке не завершена и до конца трансферного окна мы планируем приобрести ещё одного футболиста. Это будет аренда. Если всё получится, то всё узнаете», - цитирует функционера «РБ Спорт».

Напомним, что «Оренбург» перед восьмым туром РПЛ идёт на 14-м месте в турнирной таблице в пятью баллами. Благодаря разгрому «Сочи» (3:0) команда выбралась из зоны вылета до паузы на матчи национальных сборных.

 

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Оренбург Дмитрий Андреев
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