Миранчук – в заявке «Аталанты» на Лигу Европы

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку своего клуба на групповой этап Лиги Европы, сообщает официальный портал УЕФА.

Напомним, в грядущем розыгрыше турнира бергамаски попали в группу D. Соперниками итальянского клуба станет лиссабонский «Спортинг», а также австрийский «Штурм» и польский «Ракув».

Отметим, что пока Миранчук не сыграл за свой итальянский клуб в текущем сезоне ни разу.

Ранее в заявку на второй по уровню престижа еврокубок попал форвард «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин. В заявку на Лигу чемпионов включён полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.