Антон Миранчук – лучший игрок «Локомотива» в августе

Полузащитник столичного «Локомотива» Антон Миранчук признан лучшим игроком его клуба в минувшем августе. Фактом делится пресс-служба «железнодорожников».

В активе Миранчука в августе – шесть матчей за «Локо», считая и РПЛ, и Кубок России. В них он оформил один гол и один ассист.

Кстати, любопытно, что недавно Миранчук обогнал по голам в Премьер-лиге за «железнодорожников» своего брата, бывшего игрока «Локо» Алексея Миранчука.

«Локомотив» после семи прошедших туров РПЛ идёт на шестой позиции, в активе команды – 12 баллов.

В восьмом туре подопечные Михаила Галактионова встретятся дома против «Оренбурга».