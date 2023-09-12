Стало известно, какие клубы Мелбет-Первой лиги интересовались Кутеповым

Стало известно, в каких клубах Мелбет-Первой лиги мог продолжить карьеру экс-защитник московских «Спартака», «Торпедо» и сборной России Илья Кутепов.

Как сообщает «Чемпионат», вели с защитником переговоры четыре коллектива – «СКА-Хабаровск», «Ленинградец», «Волгарь» и «Енисей». Но объединяет все эти клубы один для Кутепова минус – они находятся не в Москве, а значит, играя в них защитнику пришлось бы оставить на расстоянии свой бизнес в столице в сфере спортивной медицины.

Отмечается, что Кутеповым интересовался и клуб РПЛ – грозненский «Ахмат», однако до конкретики диалог между футболистом и чеченским клубом не дошёл.

Напомним, что Кутепов в начале сентября стал игроком столичного «Велеса». Клуб под руководством Евгения Бушманова выступает во Второй лиге А, дивизион «золото».