Баринов: «Перешёл бы в «Бешикташ», если бы всех всё устроило»

Капитан «Локомотива» и сборной России в вечернем матче против команды Катара Дмитрий Баринов вспомнил свой неудавшийся зимний переход в турецкий топ-клуб – «Бешикташ».

«Ситуацию с «Бешикташем» давно отпустил. Да, был тяжёлый период, мы плохо играли, надо было всё взвешивать. Но я не ходил, в двери руководству не стучал», - делится футболист с «Чемпионатом».

Напомним, минувшей зимой два клуба не смогли договориться по россиянину, в итоге он остался в «Локомотиве».

«Если бы всё всех устроило по условиям, с удовольствием перешёл бы. Я хотел в «Бешикташ», - добавляет Баринов.