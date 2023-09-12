​«Крылья Советов» подписывают игрока ЦСКА

Атакующий полузащитник Егор Ушаков переходит из ЦСКА в «Крылья Советов». Клубы договорились об аренде 20-летнего футболиста до конца сезона с правом дальнейшего выкупа. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Отметим, что Егор Ушаков оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 400 тысяч евро.

«Крылья Советов» на текущий момент занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч самарская команда проведёт в субботу, 16 сентября, - против ЦСКА на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.