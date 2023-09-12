Баринов: «Мечты о Европе не становятся всё дальше, есть пример – Кузяев»

Полузащитник и лидер московского «Локомотива» Дмитрий Баринов уверен, что ему ещё не поздно уехать поиграть в топовый европейский чемпионат. Это доказывает его бывший партнёр по сборной России, а ныне игрок «Гавра» из Лиги 1 – Далер Кузяев.

«Мечта становится всё дальше? Почему? Кузяев ― тебе пример. После него можно закрывать тему связи отъезда в Европу и возраста», - рассуждает Баринов для «Чемпионата».

Напомним, что минувшей зимой капитан «Локомотива» был близок к тому, чтобы перейти в турецкий топ-клуб – «Бешикташ».

«Если мне поступит предложение от европейской команды, которая только вышла в высшую лигу, я пойду», - добавил Баринов, опираясь на опыт летнего перехода Кузяева в «Гавр».