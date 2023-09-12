​России начислят баллы в таблицу коэффициентов УЕФА

Российские клубы из-за санкций не участвуют в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2023/2024. По его итогам России начислят 4,333 балла в таблицу коэффициентов, сообщает УЕФА. Это наименьший балл, который заработала страна за последние пять сезонов. Такой же подход УЕФА применил в прошлом сезоне – его Россия тоже пропускала.

Отметим, что санкции в отношении российских клубов и сборных УЕФА ввёл в последний день февраля 2022 года. Они будут действовать до дальнейшего уведомления.

На текущий момент Россия занимает 26-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это худший показатель за всю историю.