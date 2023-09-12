Вадим Евсеев официально стал новым главным тренером краснодарской «Кубани», что выступает в Мелбет-Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба «жёлто-зелёных».

Контракт Евсеева с новым клубом действует до окончания текущего сезона. В его тренерский штаб вошли Иван Дранников , Сергей Томаров , Дмитрий Епифанов и Владимир Марков.

Напомним, что ещё в начале сентября Евсеев тренировал клуб Премьер-лиги – воронежский «Факел». Однако неделю назад руководство клуба приняло решение отправить специалиста в отставку.

Вчера, напомним, пост главного тренера кубанцев покинул Александр Григорян. Специалист возглавлял команду четыре месяца.