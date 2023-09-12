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Осинькин оценил игру Ломаева на старте сезона

12 Сентября 2023 • 16:59 Комментировать

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре голкипера самарского клуба Ивана Ломаева на старте сезона-2023/24.

Специалист, что по этому сезону у него нет вопросов к вратарю, к тому же он спасает в важные моменты.

«Плюс не надо забывать, что ему всего 24 года. Надеюсь, сейчас он стабилизирует игру», - приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

В текущем сезоне 24-летний гоклипер принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Крылья Советов» после семи туров РПЛ занимают третье место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Иван Ломаев
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