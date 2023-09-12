​«За то, что мы чуть не вылетели?» Баринов не стал благодарить немецких руководителей «Локомотива»

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, может ли он хотя бы за что-то поблагодарить немецких руководителей, которые работали в клубе ранее.

«За что? За то, что мы чуть не вылетели? За это не могу сказать спасибо (улыбается). Возможно, это просто не их страна, а в другой что-то получится», - цитирует Баринова «Чемпионат».

На текущий момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч Премьер-лиги команда Михаила Галактионова проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Оренбурга» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.