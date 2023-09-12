Игнашевич назвал цель на ближайшие три матча

Главный тренер калининградской «Балтики» рассказал, какую цель ставит на ближайшие три домашних матча РПЛ и Кубка России.

Специалист отметил, что во время двухнедельного перерыва появилось время отдохнуть и хорошо подготовиться к предстоящим поединкам.

«Сейчас у нас серия из трех домашних матчей. Постараемся в этих трех матчах взять 9 очков», - приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

В восьмом туре РПЛ каланинградский клуб сыграет против «Ростова» (16.09), в следующей игре чемпионата их ожидает грозненский «Ахмат» (23.09), между этими матчами «Балтика» сыграет в Кубке России против самарских «Крыльев Советов» (19.09).