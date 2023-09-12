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Гаджиев: Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака»

12 Сентября 2023 • 16:30 Комментировать (1)

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном назначении на должность главного тренера московского «Спартака» Станислава Черчесова.

Спортивный функционер считает, что Черчесов заслуживает снова возглавить «красно-белых», ведь работу, которую он делал, была хорошей.

«Даже лучшие тренеры мира периодически испытывают сложности. В большинстве случаев Черчесов справлялся со своими обязанностями и показывал хорошие результаты», - приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, что Черчесов на данный момент находится без работы после того, как был уволен с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гаджи Гаджиев Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Сентября 2023 в 16:52
ай на ентат цырк мона билетик купиць.. даешь! А-ха-ха-ха! )))
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