Гаджиев: Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном назначении на должность главного тренера московского «Спартака» Станислава Черчесова.

Спортивный функционер считает, что Черчесов заслуживает снова возглавить «красно-белых», ведь работу, которую он делал, была хорошей.

«Даже лучшие тренеры мира периодически испытывают сложности. В большинстве случаев Черчесов справлялся со своими обязанностями и показывал хорошие результаты», - приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, что Черчесов на данный момент находится без работы после того, как был уволен с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».