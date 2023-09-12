Карпин среди тренеров РПЛ «потратил» на трансферы больше всех

Авторитетный портал Transfermarkt подсчитал так называемые траты тренеров на трансферы в истории Российской премьер-лиги. На первом месте располагается нынешний рулевой «Ростова» Валерий Карпин. Его клубы потратили на новичков 264,06 миллиона евро.

Второе место занимает Сергей Семак, который сейчас тренирует «Зенит», а раньше работал в «Уфе». «Траты» Семака на трансферы составляют 223,69 миллиона евро.

Тройку замыкает итальянец Лучано Спаллетти, в своё время работавший в «Зените». На новичков для него клубы потратили 185,66 миллиона евро.

Матчи восьмого тура Премьер-лиги России пройдут 15, 16 и 17 сентября.