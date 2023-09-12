Тренер «Гремио» уверен, что Бителло перейдёт в «Динамо»

Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо высказался о возможном переходе полузащитника Бителло в московское «Динамо».

«Хотите знать правду? Правда в том, что агенты делят комиссионные, вот и всё. В этом заключается проблема, вот почему он ещё не ушёл. Но я думаю, что это случится, да», — цитирует специалиста GZH.

Ранее агент 23-летнего бразильца сообщил, что игрок может сегодня, 12 сентября, прилететь в Россию.

Контракт Бителло с «Гремио» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 42 играх, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.