Акинфеев: «В Саудовскую Аравию не поеду»

Гоклипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о том, есть ли у него мысли по поводу завершения карьеры.

Вратарь отметил, что пока ему позволяет здоровье продолжать выступление, но есть некоторые болевые ощущения.

«Когда я пойму на 100 процентов, что не готов, то двумя руками за и сказу, что всё, хорош. Контракт до лета? Ну поиграем до лета, а там будет видно. В Саудовскую Аравию не поеду», - заявил Акинфеев на ютуб-канале столичного клуба.

Акинфееву сейчас 37 лет. За 744 игры в составе ЦСКА во всех турнирах он 311 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на его счету 111 матчей за национальную сборную России.