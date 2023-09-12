​Рецидива нет: В «Зените» рассказали о травме Мостового

Атакующий полузащитник Андрей Мостовой получил травму в товарищеском матче «Зенита» против «Сепахана». В пресс-службе «сине-бело-голубых» дали комментарий по поводу состояния футболиста. Оказалось, что Мостовой избежал рецидива травмы бедра.

«Андрею Мостовому удалось избежать рецидива травмы бедра. Обнаружено микроповреждение в области сухожилия. Точные сроки восстановления определятся дополнительно», - комментарий пресс-службы приводит «РИА Новости».

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Рубина» на поле соперника. После семи туров «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на три зачётных балла.