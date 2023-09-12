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Баринов: «Приму ли я обратно Изидора, если он решит вернуться? Это будет коллективное решение»

12 Сентября 2023 • 15:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о переходе нападающего «железнодорожников» Вильсона Изидора в «Зенит» на правах аренды.

По словам Баринова, если француз решит вернуться в «Локомотив», то в команде будут решать, принимать его обратно или нет.

«Это его решение, значит он хотел так уйти. Приму ли я его обратно, если он решит вернуться? Думаю, это будет коллективное решение, а не только моё. Надо будет собрать пять-шесть игроков», — приводит слова Баринова «Чемпионат».

Напомним, Изидор принадлежит «Локомотиву» с января 2022 года. В общей сложности за «красно-зелёных» форвард провёл 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Баринов Вильсон Изидор
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