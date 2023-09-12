​Баринов объяснил, кого имел в виду, говоря о безразличии в «Локомотиве»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в прошлом сезоне обвинял некоторых футболистов команды в безразличии. Теперь футболист дал новый комментарий по поводу тех своих слов.

«Тех, кому «до *****» [всё равно] не осталось», - сказал Баринов с улыбкой. «Я тогда говорил про легионеров», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Баринов привёл в пример ситуацию, когда «свежий» футболист после выхода на замену терял мяч и останавливался при счёте 1:0 в пользу команды. По словам футболиста, именно из-за таких ситуаций он тогда так высказался.

На текущий момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.