​Ромащенко: «У Черчесова будут предложения и из России, и из-за границы»

Рулевой грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко ответил на вопрос, где скорее продолжит работу Станислав Черчесов – в чемпионате России или за границей.

«Затрудняюсь ответить. Но в том, что у него будут предложения и из России, и из-за границы, не сомневаюсь», - цитирует Ромащенко «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Мирослав Ромащенко ранее входил в тренерский штаб Станислава Черчесова.

Черчесов остался без клубной прописки в июле. Тогда его уволили из «Ференцвароша» после провала команды в квалификации Лиги чемпионов – чемпионы Венгрии проиграли фарерскому «Клаксвику».