Тунисский тренер: «Грам ещё слишком сырой футболист для «Зенита»

Тунисский тренер Адель Сасси, ранее работавший с Сергеем Ташуевым в «Анжи», высказался о возможном переходе защитника «Сфаксьена» Алаа Грама в «Зенит».

Специалист усомнился в том, что информация об интересе «Зенита» к 22-летнему футболисту правдива, так как Грам вряд ли сейчас готов выступать на таком серьёзном уровне.

«Грам ещё слишком сырой футболист для «Зенита». По уровню это даже не Тальби, который играл за «Рубин». Да, он боец, цепкий игрок, но не скажу, что на 100% готов к такому вызову», — цитирует Сасси «Чемпионат».

После семи туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 17 сентября против «Рубина».