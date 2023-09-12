Тимощук: «Малком ещё вернётся в Петербург»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук сообщил о том, что бывший нападающий «сине-бело-голубых» Малком вернётся в Санкт-Петербург для того, чтобы попрощаться с болельщиками.

«По возможности в ближайшее время он приедет и попрощается с болельщиками, раз он обещал. Так что не переживайте, он ещё вернётся в Петербург», — приводит слова Тимощука «Советский спорт».

Напомним, 26-летний Малком покинул «Зенит» в июле нынешнего года, перебравшись в саудовский «Аль-Хиляль». За команду из Санкт-Петербурга он выступал с 2019 года и провёл в общей сложности 109 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.