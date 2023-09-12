Агент: «Зенит» будет главным претендентом на Нереса следующим летом»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказал мнение насчет потенциального перехода нападающего лиссабонской «Бенфики» Давида Нереса в петербургский «Зенит».

«В этом сезоне Нерес точно остается в «Бенфике». Возможно, следующим летом клуб с ним расстанется. Думаю, петербуржцы будут главными претендентами на него», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Давид перебрался в «Бенфику» из украинского «Шахтёра» летом прошлого года. Нападающий подписал с лиссабонским топ-клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость Нереса в 25 миллионов евро.