Капитан «Локомотива» Баринов признался, как относится к «Зениту»

Капитан и хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поведал о своем отношении к петербургскому «Зениту», которые последние пять лет становится чемпионом Российской премьер-лиги.

«К «Зениту» спокойно отношусь. Многие злятся на «Зенит», но купите таких же иностранцев, тоже будете выигрывать. Это же не только деньги, но и работа - они делают отличные трансферы», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

В текущем сезоне чемпионата России петербургский коллектив набрал 14 очков после семи туров. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три пункта.