​Аленичев знает, почему российские футболисты не едут в Европу

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Аленичев считает, что игроки из России должны переезжать в Европу. По мнению Аленичева, российские игроки не стремятся уходить в другие лиги из-за заработной платы.

«Я уверен, что десяток наших российских игроков могут сейчас уехать за границу, если этого захотят. Но все мы знаем, что если здесь в плане финансов всё хорошо у футболистов, а там они будут получать чуть меньше, то, конечно, они не уедут», - цитирует Аленичева ТАСС.

Аленичев считает, что футболисты должны наступать на своё «я» и уезжать из России, даже если речь идёт о чемпионатах Турции или Бельгии.

Напомним, что минувшим летом полузащитник Далер Кузяев перебрался в «Гавр» на правах свободного агента. Кузяев уже забил два гола в чемпионате Франции.