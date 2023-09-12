​Изидор назвал свои цели в «Зените»

Новобранец «Зенита» Вильсон Изидор ответил на вопрос о своих целях в питерской команде. По словам француза, он хочет забивать голы и выигрывать трофеи.

«Мечта любого игрока - завоевывать титулы. Конечно, мне тоже этого очень хочется. Это моя главная задача. Ставлю себе цель забить в «Зените» много голов, чтобы ими наслаждались болельщики», - слова Изидора приводятся на сайте «Матч ТВ».

Изидор добавил, что его целью в этом сезоне является победа в чемпионате и Кубке России.

Напомним, что «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» с опцией выкупа. Ближайший матч Премьер-лиги команда проведёт 17 сентября – против «Рубина» на поле соперника.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» питерцы отстают на три балла.