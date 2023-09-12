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​Изидор: В Санкт-Петербурге безопаснее, чем в Москве

12 Сентября 2023 • 13:23 Комментировать

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор сказал несколько слов о своём недавнем переходе. Как известно, 23-летний французский нападающий перебрался в питерский клуб из «Локомотива» на правах аренды с правом выкупа. По словам Изидора, в северной столице ему и его близким будет безопаснее. 

«Было пару месяцев, когда было не слишком комфортно для меня и моей семьи. Поэтому мы приняли решение отправиться куда‑то подальше от Москвы. Санкт‑Петербург более безопасный, и мы сказали себе да, почему бы и нет», - цитирует Изидора сайт «Матч ТВ».

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Рубина» на поле соперника. После семи туров питерская команда располагается на второй позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на три зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильсон Изидор
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