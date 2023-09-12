Баринов: «Дзюба наладил атмосферу в «Локомотиве»

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на команду.

«Дзюба нам сильно помог. Плюс он человек с юмором, очень наладил атмосферу в раздевалке. Но он и напихать может очень сильно - особенно тем, кто моментами забивает на игру», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

35-летний нападающий пополнил ряды «железнодорожников» в феврале текущего года на правах свободного агента. После завершения сезона-2022/2023 Дзюба продлил контракт с московским клубом до следующего лета. В договоре прописана опция пролонгации сотрудничества на один сезон.