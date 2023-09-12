Акинфеев: «ЦСКА - моя жизнь»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей связи с «армейским» клубом.

«Если бы я пришёл с улицы, я бы не сказал никогда в жизни, что ЦСКА - моя жизнь. А когда ты тут видел всё, прожил всё. По факту вся жизнь моя пролетела в ЦСКА. Конечно, это моя жизнь», - передает слова голкипера пресс-служба московского клуба.

Акинфеев – воспитанник академии ЦСКА. За первую команду голкипер выступает с 2003 года. Вместе с командой Игорь шесть раз становился чемпионом России.

Срок действующего трудового договора между 37-летним вратарем и «армейцами» рассчитан до конца июня 2024 года.