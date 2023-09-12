Филимонов оценил старт «Спартака» в новом сезоне

Экс-голкипер сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов высказался о выступлении подопечных Гильермо Абаскаля на старте нынешнего сезона.

«Начало сезона под руководством Абаскаля не впечатляет. Но он и до этого мало кого впечатлял. Разве что первая половина прошлого сезона была более-менее», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».

По итогам семи сыгранных туров спартаковцы набрали десять баллов и занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший поединок «народная команда» проведет против «Сочи». Встреча состоится 16 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.