Два турецких клуба претендуют на форварда ЦСКА Гайча

Аргентинский легионер Адольфо Гайч, который выступает за московский ЦСКА, может перебраться в чемпионат Турции. По сведениям Ajansspor, в услугах южноамериканца заинтересованы два клуба. Речь идет о «Кайсериспоре» и «Сивасспоре».

Источник отмечает, что «Кайсериспор» уже сделал предложение «армейцам» и самому форварду. «Сивасспор» пока не предпринимал решительных действий.

Гайч является игроком ЦСКА с лета 2020 года. Он был куплен у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро. В общей сложности Адольфо провел за «армейцев» 37 поединков, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами.