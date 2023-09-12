Баринов: «Локомотиву» нужно усиление, чтобы бороться за чемпионство»

Капитан и хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался относительно борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Чтобы «Локомотив» мог бороться за титул, нам нужно усиление - это 100%. Хотя, конечно, можно и с 13-ю игроками титул выиграть, как мы это сделали при Палыче», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 12 баллов после семи туров. Подопечные Михаила Галактионова занимают шестое место в турнирной таблице.

Ближайший матч «Локомотив» сыграет против «Оренбурга» на своем поле.