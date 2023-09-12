«Пари НН» готовится оформить ещё несколько трансферов

Давид Мелик-Гусейнов, занимающий пост гендиректора «Пари НН», высказался о летней трансферной кампании своего клуба.

«Еще ожидаем новых футболистов. Обо всем пока сказать не могу, так как переговоры продолжаются», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что трансферный рынок в России закроется 14 сентября.

По итогам семи туров Премьер-лиги нижегородцы набрали десять баллов и занимают десятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата страны команда на выезде встретится со столичным «Динамо». Матч состоится в пятницу, 15 сентября.