Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов: «Слуцкий считает, что мне некомфортно с молодыми защитниками? Не только мне, а всем, кто играет в центре поля»

12 Сентября 2023 • 11:44 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
1 3.60 X 3.40 2 2.10
Через 5 ч. 37 мин.

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов согласился с известным российским тренером Леонидом Слуцким, который ранее выразил мнение, что «железнодорожнику» некомфортно играть с молодыми защитниками. 

«Слуцкий считает, что мне некомфортно с молодыми защитниками? Не только мне, а всем, кто играет в центре поля. Реально, иногда не знаешь, чего ждать. Но ничего — ребята молодые, со временем всё устаканится», — цитирует Баринова «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 12 сентября, сборная России встретится в товарищеском матче с командой Катара. Начало — в 18:15 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Леонид Слуцкий Дмитрий Баринов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАТАР РОССИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
12:17 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Локомотиву» нужно усиление, чтобы бороться за чемпионство»
11:49 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» готовится оформить ещё несколько трансферов
11:44 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Слуцкий считает, что мне некомфортно с молодыми защитниками? Не только мне, а всем, кто играет в центре поля»
11:43 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург»: «Заключительный трансфер на подходе»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Бут: «Слуцкий обладает неординарным видением игры»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова высказался о сорвавшемся переходе своего клиента в «Торпедо»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «Кто меня в Англию пустит? Меня из «Челси» выгнали»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Не смирился с мыслью, что больше не сыграю на чемпионатах мира и Европы»
10:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Защитник «Химок» Степанов — о победе над «Арсеналом»: «Не сказал бы, что слишком сложная игра для нас»
09:48 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не успевает оформить переход Марлона
09:46 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Локомотив» ищет ещё одного игрока уровня Дзюбы»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Дай бог, чтобы Черчесов поскорее нашёл команду»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Баринов - о разносе от Черчесова: «Стены тряслись, нас прилично приложили»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Эменике: «Самая популярная команда России — «Спартак», «Зенит» на втором месте»
09:15 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда Барриос вернётся в «Зенит»
Все новости
Рекомендуем