Баринов: «Слуцкий считает, что мне некомфортно с молодыми защитниками? Не только мне, а всем, кто играет в центре поля»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов согласился с известным российским тренером Леонидом Слуцким, который ранее выразил мнение, что «железнодорожнику» некомфортно играть с молодыми защитниками.

«Слуцкий считает, что мне некомфортно с молодыми защитниками? Не только мне, а всем, кто играет в центре поля. Реально, иногда не знаешь, чего ждать. Но ничего — ребята молодые, со временем всё устаканится», — цитирует Баринова «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 12 сентября, сборная России встретится в товарищеском матче с командой Катара. Начало — в 18:15 по московскому времени.