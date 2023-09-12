«Оренбург»: «Заключительный трансфер на подходе»

«Оренбург» готовит последний летний трансфер. Об этом в разговоре с журналистами рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Заключительный трансфер на подходе. Надеюсь, что все получится. Если получится, объявим», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в текущее трансферное окно ряды команды пополнили защитники Максим Сидоров и Арсен Адамов, хавбек Томас Муро, а также форварды Эмирджан Гюрлюк и Джастин Куэро.

По итогам семи туров чемпионата России «Оренбург» с пятью баллами занимает 14-е место в турнирной таблице. Ближайший матч клуб сыграет с «Локомотивом».