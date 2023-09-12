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Бут: «Слуцкий обладает неординарным видением игры»

12 Сентября 2023 • 11:26 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Бывший игрок «Крыльев Советов» Мэттью Бут, ранее выступавший под руководством известного российского тренера Леонида Слуцкого, поделился мнением о своём бывшем наставнике.

Южноафриканец признался, что его не удивило участие Слуцкого в различных интернет-проектах, так как, по словам Бута, тренер всегда обладал хорошим чувством юмора и неординарным видением игры.

«У него всегда было хорошее чувство юмора. Но самое главное, он был одним из первых моих тренеров с современной тренерской мыслью, не побоявшийся внедрять технологии в тренерский процесс. Слуцкий обладает неординарным видением игры», — цитирует Бута Metaratings.

Отметим, что в настоящий момент 52-летний Слуцкий находится без клуба. Последним местом работы специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Леонид Слуцкий Мэттью Бут
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