Агент Щенникова высказался о сорвавшемся переходе своего клиента в «Торпедо»

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, отреагировал на сорвавшийся переход своего клиента в «Торпедо».

Ранее президент московского клуба Ярослав Савин сообщил, что 32-летний футболист, находящийся сейчас в статусе свободного агента, не перейдёт в «Торпедо» в текущее трансферное окно.

«Ярослав Савин сделал заявление по поводу Георгия, поэтому вопросы к нему. Для Щенникова поддерживать форму — не проблема, посмотрим, возможно, договоримся с «Торпедо», чтобы Георгий тренировался с ними, либо будет делать это отдельно», — цитирует Пушкина Sport24.

В прошлом сезоне Щенников провёл за ЦСКА шесть матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. После девяти туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 набранных очков.