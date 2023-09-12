Жирков: «Кто меня в Англию пустит? Меня из «Челси» выгнали»

Бывший игрок «Челси» Юрий Жирков рассказал о своём обучении на тренера.

Жирков признался, что учёба продвигается нелегко, так как его нагрузили большим количеством информации, а также приходится делать домашние задания. По словам экс-футболиста, нет команды, в которую он бы не пошёл работать, однако считает, что попасть в Англию ему будет непросто.

«Я пока себя не вижу главным тренером. «Челси»? Кто меня в Англию пустит и визу даст? Меня из «Челси» выгнали, блин. (Смеётся). У меня вообще уже паспорт закончился, надо обновить», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, Жирков выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год. В общей сложности в составе «синих» российский футболист провёл 49 матчей, в которых забил один гол и отдал 12 результативных передач. Отметим, что Жирков успел стать чемпионом Англии.